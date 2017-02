Chorvátsky útočník Mance sa stal novou posilou AS Trenčín

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 8. februára (TASR) - Slovenský futbalový šampión AS Trenčín anagažoval do tímu Chorváta Antonia Manceho. Dvadsaťjedenročný útočník prichádza pod Čákov hrad zo slovinského klubu NK Domžale. Rodák z Rijeky podpísal s Trenčanmi trojročný kontrakt.povedal pre klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček a pokračoval:Chorvátsky mládežnícky reprezentant odohral za Domžale 41 zápasov a strelil 13 gólov. V lete si v kvalifikačnej fáze Európskej ligy zahral proti West Ham United.dodal Rybníček.Trenčínu patrí po jesennej časti Fortuna ligy šieste miesto, na vedúcu Žilinu stráca 22 bodov. V záverečnom prípravnom zápase pred štartom druhej polovici sezóny nastúpia hráči AS proti FK Fotbal Třinec. Duel je na programe 11. februára na Štadióne na Sihoti.