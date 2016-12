Chorých v čakárňach ubudlo, choroba trápi najmä deti do päť rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 24,1 %



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Pacientov v ambulanciách lekárov tento týždeň ubudlo. Doktori nahlásili 42.089 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky. Chorobnosť tak oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 24,4 percenta." povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Najčastejšie ochoreli deti do päť rokov.Chrípku a jej podobné ochorenia diagnostikovali lekári u 4531 ľudí, chorobnosť klesla o 29,5 percenta. Najviac chorých bolo v Trnavskom kraji, najmenej v Košickom. "" uviedol Mikas.V rámci aktuálnej chrípkovej sezóny zaznamenali lekári aj tri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). V tomto týždni ho diagnostikovali 80-ročnej žene z Trnavského kraja.Chrípková sezóna potrvá do apríla. Epidemiológovia radia v tomto období v rámci prevencie často vetrať, umývať si ruky, primerane sa obliekať, vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu. Očkovanie preplácajú všetky zdravotné poisťovne.Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) klesla v 52. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 24,1 percenta, čo predstavuje 1881,1 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť klesla najmä v okrese Ružomberok (-54,5 percenta) a vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (-37,7 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (5162,8 chorých na 100.000 obyvateľov). "" uviedla Košecká.O chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ v uplynulom týždni 785 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 236 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 37,23 percenta. Najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (-54,38 percenta) a v okrese Bytča (-74,4 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do 5 rokov (684,94 chorých na 100.000 obyvateľov), dodala Košecká.