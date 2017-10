Chovanec: ČSSD bude mať od apríla nové vedenie

Na snímke volebná urna v priestoroch Veľyslanectva Českej republiky na Slovensku počas parlamentných volieb, 20. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Praha 28. októbra (TASR) - Súčasné vedenie Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) skončí v apríli na mimoriadnom zjazde strany. Oznámil to v sobotu na krajskej konferencii strany jej štatutárny podpredseda Milan Chovanec. ČSSD by podľa neho mala zvážiť, či by do funkcie predsedu nemohol byť nominovaný aj nestraník. Chovanec pre spravodajský server Novinky.cz povedal, že on sám o kandidatúre momentálne neuvažuje.potvrdil Chovanec pre Novinky.cz informácie z konferencie ČSSD, ktorá sa v sobotu konala v obci Větrný Jeníkov.Či dôjde na zjazde k priamej voľbe predsedu, musí ešte rozhodnúť Ústredný výkonný výbor strany. Ten by chcel Chovanec zvolať na november, čo podľa vlastných slov navrhne budúci piatok predsedníctvu strany na rokovaní.Za možné termíny mimoriadneho zjazdu považuje Chovanec február a apríl. On sám bude pritom presadzovať, aby sa zjazd konal až v apríli, nakoľko na februárovom by sa zrejme nestihla uskutočniť priama voľba predsedu strany. Aprílový termín zjazdu je podľa neho najvhodnejší aj preto, že umožní, aby sa priamej voľby predsedu zúčastnil čo najväčší počet ľudí.ČSSD získala vo voľbách do Poslaneckej snemovni len 7,27 percenta hlasov - a teda 15 mandátov, pričom v tých predošlých voľbách mala až 20,45 percent hlasov.ČSSD vo voľbách skončila s vôbec najhorším výsledkom od roku 1993, keď jej začal predsedať Miloš Zeman. Prepad strany nezastavilo ani júnové rozdelenie funkcií v strane medzi Chovanca, ktorý na čele ČSSD nahradil premiéra Bohuslava Sobotku, a ministra zahraničia Lubomíra Zaorálka, ktorý sa stal volebným lídrom.