Chovanec: Prezident bude usilovať o politické riešenie vládnej krízy

Český minister vnútra Milan Chovanec. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. mája (TASR) - Politické riešenie súčasnej vládnej krízy v ČR, ktoré bude mať väčšinovú podporu v zákonodarnom zbore, preferuje podľa slov ministra vnútra a prvého podpredsedu sociálnych demokratov z ČSSD Milana Chovanca prezident krajiny Miloš Zeman.Odznelo to po stretnutí druhého muža ČSSD s hlavou štátu, ktoré sa uskutočnilo dnes v popoludňajších hodinách na Pražskom hrade.Obe strany sa pri tejto príležitosti zhodli, že nepreferujú vytvorenie úradníckej vlády, uviedol Chovanec podľa spravodajského kanála verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Podľa rovnakého zdroja najvyšší český predstaviteľ prisľúbil, že bude konať rýchlo, uvážlivo a bude mať na zreteli blaho krajiny. Chovanec k tomu dodal, že osobne dedukuje, že prezident prijme demisiu, s ktorou vo štvrtok zamieri do jeho sídla premiér Bohuslav Sobotka. Zároveň však zdôraznil, že je to iba jeho súkromný názor.Chovanec označil práve štvrtok za "deň D", pretože všetko závisí od rokovaní premiéra s prezidentom.poznamenal šéf rezortu vnútra.Osobne ráta s tým, že všetko prebehne v rámci ústavných mantinelov. Predseda vlády Sobotka vraj netrvá na tom, že musí zostať v straníckej funkcii, vyplynulo z Chovancových slov. Minister však nepotvrdil, že premiér ponúkol vedeniu ČSSD svoju rezignáciu.vyhlásil Chovanec podľa serveru Lidovky.cz a dodal, že to je najväčší problém.