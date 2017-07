Chrappanova Fola Esch postúpila do 2. predkola EL

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Európska liga UEFA 2017/2018 - odvety 1. predkola:





Dacia Kišiňov - Škendija Tetovo 0:4

/prvý zápas 0:3, do 2. predkola postúpila Škendija Tetovo/



AEL Limassol - St. Joseph's 6:0

/prvý zápas 4:0, do 2. predkola postúpil AEL Limassol/



Suduva Marijampole - Šachťor Soligorsk 2:1

/prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpila Suduva Marijampole/



FC Milsami Orhei - CS Fola Esch 1:1 (za hostí P. Chrappan odohral celý zápas)

/prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpil CS Fola Esch/



Ordabasy Šymkent - Široki Brijeg 0:0

/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Široki Brijeg/



KF Tirana - Maccabi Tel Aviv 0:3

/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Maccabi Tel Aviv/



Pelister Bitola - Lech Poznaň 0:3 (za hostí M. Putnocký sedel na lavičke náhradníkov)

/prvý zápas 0:4, do 2. predkola postúpil Lech Poznaň/



FK Jelgava - Ferencváros Budapešť 0:1

/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Ferencváros Budapešť/



Rabotnički Skopje - SP Tre Penne 6:0

/prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpili Rabotnički Skopje/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) - Futbalisti cyperského AEL Limassol suverénnym spôsobom postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018. V utorňajšej domácej odvete 1. predkola deklasovali gibraltársky St. Joseph's 6:0, pred týždňom v prvom meraní síl triumfovali u súpera 4:0.Z postupu sa teší slovenský stopér Peter Chrappan v drese luxemburskej Foly Esch, ktorá vyradila Milsami Orhei z Moldavska po výsledkoch 2:1 a 1:1.Zápasy 3. predkola sú na programe 13. a 20. júla.