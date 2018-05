Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovic Foto: TASR Henrich Mišovic

Bratislava 4. mája (TASR) - Chrípka je naďalej na ústupe, počet chorých klesá. V 18. kalendárnom týždni bolo hlásených 27.316 akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,7 percenta. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola u detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 529 osôb, čo predstavuje 1,9 percenta zo všetkých ARO.V 18. kalendárnom týždni bolo pre chrípku a jej podobným ochoreniam hlásených 1417 ochorení, čo predstavuje 5,2 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom táto chorobnosť klesla o 20,8 percenta. Najvyššia bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola aj v tomto prípade u detí do päť rokov.Účinnou prevenciou je podľa ÚVZ očkovanie, treba však dbať aj na iné preventívne opatrenia. Úrad radí poriadne vetrať a umývať si ruky. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.Ľuďom môže pomôcť aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.