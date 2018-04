Chrípka na Slovensku naďalej ustupuje

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Chrípka naďalej ustupuje, počet chorých klesá. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Svoje brány v 17. kalendárnom týždni nezavrelo ani jedno školské zariadenie.Počas týždňa nahlásili lekári 1860 prípadov chrípky, chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla o 13,2 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Lekári však celkovo nahlásili 32.156 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky. Chorobnosť v tomto prípade stúpla o 0,6 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji.V 17. kalendárnom týždni bol nahlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) u 45-ročného muža z Trenčianskeho kraja.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR.Chrípková sezóna by mala trvať do 18. kalendárneho týždňa tohto roka. Účinnou prevenciou je očkovanie, treba však dbať aj na iné preventívne opatrenia. ÚVZ radí poriadne vetrať a umývať si ruky. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.Ľuďom môže pomôcť aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.