Chrípka naberá na obrátkach: Počet chorých prudko rastie

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v Žilinskom kraji o 20,7 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 27. januára (TASR) – Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň 13.374 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť stúpla v porovnaní s minulým týždňom o 35,68 %. Informovala vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne Mária Štefkovičová.V TSK došlo tento týždeň k rapídnemu nárastu chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Lekári nahlásili 3015 chrípkových ochorení, čo je o 82,47 % viac ako v minulom týždni. Pre chrípku museli tento týždeň v TSK prerušiť školské vyučovanie v 19 základných školách, 15 materských školách a jednej strednej škole.Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola tento týždeň v TSK v okrese Bánovce nad Bebravou (4839 ochorení na 100.000 obyvateľov), najnižšia v okrese Partizánske (2459 ochorení na 100.000 obyvateľov).V súvislosti s veľkým nárastom chorobnosti odporúča RÚVZ Trenčín riaditeľom zdravotníckych zariadení v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín, aby zakázali návštevy až do odvolania. Rovnako odporúča riaditeľom ostatných zdravotníckych, sociálnych a školských zariadení, aby upozornili zamestnancov a žiakov, že v prípade akútneho respiračného ochorenia nie je vhodné chodiť do práce a do školy.Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) vzrástla vo 4. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 20,7 percenta, čo predstavuje 2825,7 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť stúpla od 12,2 percenta v okrese Ružomberok do 52,5 percenta v okrese Liptovský Mikuláš, pokles chorobnosti zaznamenali iba v okrese Námestovo (-16,8 percenta). Vzostup chorobnosti evidovali vo všetkých vekových skupinách, najmä v skupine od šesť do 14 rokov (+ 41,4 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (6972 chorých na 100.000 obyvateľov).uviedla Košecká.O chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ vo 4. týždni 2315 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 504,8 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 50,86 percenta. Najmä vo vekových skupinách od 15 do 19 rokov (+65,37 percenta) a nad 60 rokov (+206,88 percenta) v okrese Dolný Kubín stúpla chorobnosť o 304,4 percenta. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (1483,54 chorých na 100.000 obyvateľov), dodala Košecká.Z dôvodu chorobnosti prerušili výchovno-vzdelávací proces v Žilinskom kraji v 14 materských, 16 základných školách a v jednom centre sociálnych služieb trvá zákaz návštev.