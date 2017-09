Chrípka nie je banálnym ochorením, prevenciu netreba zanedbávať

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Chrípková sezóna sa blíži, každý rok sa začína s príchodom októbra. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto radí nepodceňovať prevenciu, chrípka totiž nie je banálnym ochorením.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Silnejšiu imunitu možno podporiť i dostatkom spánku či minimálne polhodinovým denným cvičením alebo prechádzkou. Mikas radí jesť ovocie a zeleninu s vyšším obsahom vitamínu C, ako sú jablká, kyslá kapusta, citrusy, paprika, brokolica, chren či cesnak.Najúčinnejšou ochranou je však očkovanie, na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Treba ho podstúpiť v októbri či novembri. Hygienici odporúčajú očkovanie najmä tehotným ženám, chronicky chorým, zdravotníckym pracovníkom, starším ľuďom či deťom od šiestich mesiacov do piatich rokov.Chrípka môže spôsobiť i závažné stavy, napríklad zápal pľúc či srdcového svalu, možné je i úmrtie. Jej vírusy často menia svoje vlastnosti. Medzi jej príznaky patrí teplota nad 38 stupňov Celzia, bolesť kĺbov a hlavy – často za očami, suchý dráždivý kašeľ, postupne môže sa prejaviť nádcha aj bolesť hrdla.povedal Mikas.Ľudí trápi na jeseň okrem chrípky aj prechladnutie. To sa prejavuje postupne a nie náhle ako chrípka. Kĺby bolia ľudí iba zriedkavo, jedným z možných príznakov je kašeľ. Nádcha a bolesť hrdla sa prejavia hneď od začiatku, teplota nie je vyššia ako 38 stupňov Celzia.Prechladnutie možno liečiť liekmi na zmiernenie kašľa či horúčky. Dôležité je piť dostatočné množstvo tekutín. Príznaky zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní. Pri ochoreniach spôsobených baktériami lekár rozhodne o potrebe podávať antibiotiká.Na Slovensku bolo počas chrípkovej sezóny 2016/2017 hlásených 177.234 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou došlo k nárastu chorobnosti o 23,8 percenta.