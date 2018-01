Chrípka potrápila cez týždeň tisíce Slovákov a zatvorila desiatky škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. januára (TASR) – Chorých v čakárňach lekárov stále pribúda. Počas týždňa nahlásili 73.113 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky, ktorá potrápila tisíce Slovákov. Tzv. chrípkové prázdniny malo 144 materských, základných a stredných škôl.Celková chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,8 percenta, v prípade chrípky až o 57,2 percenta. Najviac chorých bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Banskobystrickom, informoval hlavný hygienik Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zaznamenal sa aj jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) u 58-ročného muža v Trenčianskom kraji.Chrípku a jej podobné ochorenia diagnostikovali lekári u 10.506 ľudí, čo predstavuje 14,4 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najviac prípadov chrípky bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Košickom. Najčastejšie ochoreli deti vo veku šesť až 14 rokov.Prevenciu voči chrípke netreba podceňovať, nie je banálnym ochorením, upozorňujú hygienici. Počet chorých na chrípku od začiatku tohto roka totiž narastá. Na prelome januára a februára môže prerásť aj do epidémie. Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku, ktorá prichádza náhle.radí ÚVZ SR. Silnejšiu imunitu možno podporiť i dostatkom spánku či minimálne polhodinovým denným cvičením alebo prechádzkou. Hygienici radia jesť ovocie a zeleninu s vyšším obsahom vitamínu C ako sú jablká, kyslá kapusta, citrusy, paprika, brokolica, chren či cesnak. Najúčinnejšou ochranou je však očkovanie, na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Očkovať sa možno do prepuknutia epidémie chrípky.