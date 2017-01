Chrípka robí šarapatu aj v okolí Trnavy: V regióne zatvárajú školy

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 31. januára (TASR) – Nielen z nadchádzajúcich polročných, ale aj chrípkových prázdnin sa tešia žiaci niektorých škôl v regióne Trnavy. Zvýšený počet chorých študentov nateraz zatvoril tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a aj Súkromnú strednú odbornú školu Gos-Sk v Trnave, kde začnú vyučovanie až 6. februára.Podľa hovorcu TTSK Patrika Velšica na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave a na skalickom Gymnáziu F. V. Sasinka budú prázdninovať takisto až do konca tohto týždňa. V Trnave bude v rovnakom termíne zatvorená tiež Materská škola (MŠ) na Spartakovskej ulici.uviedol dnes pre TASR hovorca mesta Pavol Tomašovič.V uplynulom týždni bola v rámci regiónu najvyššia chorobnosť v okrese Hlohovec. Z dôvodu epidemického výskytu chrípky majú aktuálne voľno na Základnej škole (ZŠ) na Ulici A. Felcána a na štyroch MŠ – na uliciach Hollého, Kalinčiakova, Fraštacká a v miestnej časti Šulekovo. Všetky do 6. februára. Informovala hovorkyňa Hlohovca Zuzana Hrinková Siebenstichová. V Skalici podľa údajov na mestskom webe „prázdninujú“ na ZŠ na Strážnickej ulici do 6. februára, v Senici je do konca týždňa zatvorená MŠ na Kalinčiakovej a v Piešťanoch MŠ na Ružovej a Ulici 8. mája.