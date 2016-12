Chrípka útočí. Pozor, aby ste vianočné sviatky nepreležali

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Pacientov v čakárňach lekárov tento týždeň pribudlo. Lekári nahlásili 61.621 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky. Chorobnosť tak vzrástla o 13,8 percenta.Ako ďalej informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas, najviac chorých bolo v Bratislavskom, najmenej v Košickom kraji. Najčastejšie ochoreli deti do päť rokov. Chrípkové prázdniny boli v 32 materských školách, 48 základných školách a na dvoch stredných školách.Chrípku a jej podobné ochorenia lekári diagnostikovali u 7111 ľudí, čo predstavuje 11,5 percenta z celkového počtu ARO. Chorobnosť tak stúpla o 23,6 percenta.V rámci aktuálnej chrípkovej sezóny zaznamenali lekári aj dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). V tomto týždni ho nediagnostikovali nikomu.Epidemiológovia radia v tomto období v rámci prevencie často vetrať, umývať si ruky, primerane sa obliekať, vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu. Očkovanie preplácajú všetky zdravotné poisťovne.Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň 7134 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o 12,06 percenta. Informovala TASR vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová.Z celkového počtu ochorení bolo 846 ochorení na chrípku. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 19,55 percenta. Chrípka tento týždeň najviac trápila mládež od 15 do 19 rokov. Pre chrípku museli tento týždeň prerušiť školskú dochádzku v troch základných školách v okrese Prievidza a v jednej základnej škole v okrese Považská Bystrica.Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v TSK bola tento týždeň v okrese Bánovce nad Bebravou, kde dosiahla úroveň 3121 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia – 1350 ochorení na 100.000 obyvateľov bola v okrese Ilava.Vyšší výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom kraji zaznamenali počas tohto týždňa epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajšieho roka je to v prípade ARO viac o 37 percent a pri CHPO o 27 percent. Epidemiológovia predpokladajú, že vďaka vianočným prázdninám, ale i pretrvávajúcemu chladnému počasiu chorobnosť začiatkom nového roka mierne klesne.Ako dnes TASR informovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová, v dôsledku zvýšeného výskytu ochorení bola zavretá základná škola (ZŠ) v Detve, vyučovanie bolo prerušené aj v troch ZŠ v Žiari nad Hronom a z dôvodu vysokej chorobnosti si vianočné prázdniny predĺžia i deti z jednej ZŠ s materskou školou v Brezne.V Banskobystrickom kraji evidoval RÚVZ 6765 chorých na ARO, čo je podľa prepočítanej chorobnosti takmer 2186 osôb na 100.000 obyvateľov. Najviac ich je v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Žarnovica a Revúca. CHPO sa vyskytli v 532 prípadoch, čo predstavuje chorobnosť 78 osôb na 100.000 obyvateľov. Vianoce preležia s chrípkou najmä ľudia v okresoch Žarnovica, Banská Bystrica a Brezno.Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) stúpla v 51. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 11,1 percenta, čo predstavuje 2477,7 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť stúpla najmä v okrese Liptovský Mikuláš (+38 percent) a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (+28,8 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (6360,3 chorých na 100.000 obyvateľov).uviedla Kortišová.O chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ v uplynulom týždni 1257 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 376 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 25 percent. Najmä vo vekových skupinách od 20 do 59 rokov (+75,94 percenta), nad 60 rokov (+72,78 percenta) a v okrese Liptovský Mikuláš (+162,7 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (1063,4 chorých na 100.000 obyvateľov), dodala Kortišová.Doplnila, že výchovno–vzdelávací proces v rámci Žilinského kraja prerušili v piatich materských a piatich základných školách v okresoch Žilina, Martin, Tvrdošín a Dolný Kubín a v evanjelickom gymnáziu v okrese Liptovský Mikuláš.