Chrípku neodporúčajú odborníci podceňovať ani v lete

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - V 27. týždni zaznamenali odborníci v Banskobystrickom kraji znížený výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) aj chrípkových ochorení (CHPO). Je to očakávaný trend, no aj napriek tomu radia, respiračné a chrípkové ochorenia nepodceňovať ani v lete. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus.informovala Mária Tolnayová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.Na základe hlásení lekárov evidoval RÚVZ celkom 1256 chorých na ARO, čo je chorobnosť takmer 440 osôb na 100.000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 39 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 40 osôb na 100.000 obyvateľov.Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Lučenec, Rimavská Sobota, Žarnovica a Zvolen. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Poltár. Z hľadiska veku je aktuálne najvyšší počet chorých na ARO medzi seniormi a medzi prázdninujúcimi žiakmi základných škôl, teda detí vo veku od šesť do 14 rokov. Najmenej chorých je medzi adolescentmi.