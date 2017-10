Christina María Aguilera

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Christina Aguilera predstaví počas udeľovania American Music Awards skladby zosnulej Whitney Houston. Urobí tak na počesť 25. výročia vzniku filmu Osobný strážca (1992).Tridsaťšesťročná rodáčka zo Staten Islandu v New Yorku zaspieva aj legendárny hit I Will Always Love You, ktorý Houston nahrala práve pre spomínanú snímku. V nej si zahrala po boku Kevina Costnera.Odovzdávanie cien sa bude konať 19. novembra v Los Angeles. Aguilera uviedla, že Houston bola pre ňu idolom a počas začiatkov v šoubiznise ju ochraňovala.Ako vyhlásili pozostalí po úspešnej interpretke, Houston považovala mladšiu kolegyňu za jednu z najlepších speváčok jej generácie. Houston zomrela vo februári 2012. Dožila sa 48 rokov.* sa na hudobnej scéne začala presadzovať v roku 1998, keď naspievala pieseň Reflection pre animovaný film Mulan. O rok neskôr vydala debutový eponymný album, ktorým si zabezpečila celosvetovú slávu.Nahrávka obsahovala hity ako Genie In A Bottle, What A Girl Wants, I Turn To You alebo Come On Over Baby (All I Want Is You).Nasledovali štúdiovky Mi Reflejo (2000), My Kind Of Christmas (2000), Stripped (2002), Back To Basics (2006), Bionic (2010) a Lotus (2012). Držiteľka piatich cien Grammy má od roku 2010 hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.style="text-decoration: underline">Christina Aguilera predstaví počas udeľovania American Music Awards skladby Whitney Houston © SITA Všetky práva vyhradené.