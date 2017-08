Chvíle strávené v zákopoch boli najhoršie, spomína účastník odboja

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) – Chvíle strávené v zákopoch po boku mŕtvych spolubojovníkov a kričiacich ranených boli podľa účastníka odboja, 89-ročného Vladimíra Strmeňa z Banskej Bystrice, tými najhoršími, aké zažil počas Slovenského národného povstania (SNP). Uviedol to dnes pre TASR počas osláv jeho 73. výročia v Banskej Bystrici.zaspomínal si Strmeň na chvíle strávené v bojoch.Jeden z najťažších okamihov zažil podľa vlastných slov v októbri 1944, kedy bol počas boja ranený a črepiny ho zasiahli do ruky a chrbta.priblížil s tým, že do nemocnice vtedy privážali obrovské množstvo ranených.“ dodal.Napriek stratám malo podľa neho SNP veľkú strategickú úlohu.zdôraznil Strmeň.