Chýba viac informácií o ekonomickej politike USA

Tokio 5. júna (TASR) - Nedostatok jasnejších informácií o rozsahu očakávaných fiškálnych stimulov v USA a rýchly rast domácich úverov v Číne predstavujú riziká, ktoré vrhajú tieň na ekonomické vyhliadky Ázie. Uviedol to dnes vysoký predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF).Zástupca generálnej riaditeľky MMF Mitsuhiro Furusawa poznamenal, že rýchlejšie než očakávané zvýšenie úrokových sadzieb americkej centrálnej banky Fed by mohlo priniesť "výrazné" posilnenie dolára. A to by zvýšilo dlhovú zaťaž ázijských rozvíjajúcich sa ekonomík s veľkým objemom pôžičiek v dolároch.Ázia je pritom v rámci svetových regiónov lídrom v oblasti hospodárskeho rastu, vďaka silnému domácemu dopytu a prispôsobivej politike, skonštatoval Furusawa v prejave na seminári v Tokiu o fiškálnej politike a demografii regiónu.Napriek tomu jej krátkodobý výhľad zatieňujú neistoty a citeľné riziká ako napríklad nedostatočne jasná hospodárska politika USA. Konkrétne, nedostatok informácií o rozsahu a zložení fiškálnych stimulov, ktoré navrhol prezident Donald Trump.Čínsky proces transformácie ekonomiky pokračuje, ale jej rast sa naďalej odvíja od rýchleho rastu domácich úverov, ktorý by mohol spôsobiť problémy, uviedol Furusawa.Vyzval zároveň ázijských politikov, aby upravili svoju fiškálnu politiku a prispôsobili ju spomaľovaniu tempa rastu populácie a zrýchľovaniu starnutia v regióne.Podľa prognóz prírastok obyvateľov v pomere k úmrtiam v Ázii klesne do roku 2050 na nulu, pričom pomer starších ľudí k populácii v produktívnom veku dosiahne 2,5-násobok súčasnej úrovne.Ázijskí politici by mohli riešiť také demografické problémy prostredníctvom reforiem zameraných na udržanie nákladov na zdravotnú starostlivosť a dôchodky na uzde, napríklad poskytovaním daňových stimulov na zvýšenie účasti samotných zamestnancov na týchto nákladoch. A potrebujú tiež dôveryhodné strednodobé fiškálne plány na zabezpečenie udržateľnosti dlhu.