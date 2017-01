Chýbajúci vodovod v Suchodolskej doline má zabezpečiť projekt vodárov

ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zlatníky 28. januára (TASR) - Dlhodobý nedostatok a prívod vody do obcí v rámci takzvanej Suchodolskej doliny v okrese Bánovce nad Bebravou by mohol vyriešiť projekt, ktorý pripravuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZSVS). Zlatníky, Pochabany, Veľké a Malé Hoste ležiace v tejto oblasti zatiaľ totiž nie sú napojené na skupinový vodovod a dlhé roky zápasia s nedostatkom pitnej vody. V Zlatníkoch využíva časť obyvateľstva studne, tam im však v lete voda vysychá a v zime zamŕza.Problém s pitnou vodou v Zlatníkoch je dlhodobý, situáciu sa obec snaží riešiť už od 90. rokov minulého storočia, povedal dlhoročný starosta obce Milan Gešnábel. "" poznamenal.Chýbajúcim verejným vodovodom v Suchodolskej doline sa zaoberá aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a vodárenská spoločnosť, na túto tému aj absolvovali stretnutia s obcami. "" podotkol starosta Zlatníkov.Absencia verejného vodovodu podľa neho Zlatníkom ohraničuje viaceré možnosti, či už ide o príchod podnikateľských subjektov, alebo o výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny. "" podčiarkol.V Zlatníkoch nahrádzajú verejný vodovod vlastnými studňami, vlani obec mala požičanú aj cisternu na pitnú vodu. "" spomenul Gešnábel.Zo studne od susedov si zabezpečovala vodu aj 84-ročná obyvateľka obce Alžbeta Stískalová, vodu má nachystanú aj v bandaskách a sudoch. "" opísala.Riešenie situácie podľa Gešnábela vidia obce len prostredníctvom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, s využitím eurofondov, spolufinancovanie je tam však určite pre nich percentuálne vyššie ako pre obce. "" priblížil.Projekt v podobe zavedenia verejného vodovodu do Suchodolskej doliny pripravuje vodárenská spoločnosť. "" informoval TASR technicko-investičný riaditeľ ZSVS Štefan Štefek. Na dokumentáciu však podľa neho nemá schválené prostriedky ani vodárenská spoločnosť, ani TSK, projekt zavedenia verejného vodovodu do doliny je však zaradený v Integrovanom regionálnom operačnom programe. "" dodal.