Chyby v kontrole financovania terorizmu stáli Bank of Ireland milióny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 30. mája (TASR) - Írska centrálna banka uložila najväčšej banke v krajine Bank of Ireland pokutu vo výške viac ako 3 milióny eur zav oblasti kontroly prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Bank of Ireland je tak už treťou bankou za posledných šesť mesiacov, ktorá za podobné zlyhania dostala od centrálnej banky pokutu.Národná banka Írska oznámila, že Bank of Ireland dostala pokutu v celkovej výške 3,15 milióna eur. Problémy pri kontrole prania špinavých peňazí a financovania terorizmu sa objavili už v roku 2010, pričom pretrvávali ešte vyše tri roky. Bank of Ireland, najväčšia banka v krajine z pohľadu aktív, pochybenia priznala.Pokuty za podobné problémy dostali v minulých mesiacoch aj ďalšie dve írske banky. Druhej najväčšej banke v krajine Ulster Bank uložila centrálna banka pokutu 3,3 milióna eur a tretej najväčšej banke Allied Irish Banks pokutu 2,275 milióna eur.