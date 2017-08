Chystá sa druhý ročník JBL Jump Festu aj s behom na 50 yardov

Na ilustračnej snímke Iveta Putalová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Košice 17. augusta (TASR) - Po úspešnej vlaňajšej premiére podujatia JBL Jump Fest bude centrum Košíc opäť dejiskom nevšedného atletického zážitku. K skokom do diaľky a trojskoku pribudne súťaž šprintérov na 50 yardov. Chýbať opäť nebudú skokanky Jana a Dana Velďákové, podujatím bude divákov sprevádzať atletický manažér Alfonz Juck.Svoje schopnosti si 5. a 6. septembra otestuje viac ako 300 atlétov, ale aj náhodných záujemcov. Hlavným ťahákom bude sektor pre skok do diaľky a trojskok, ktorý bude tvorený 55-metrovou rozbehovou rampou a 9-metrovým doskočiskom. Situovaný bude pri gotickej katedrále Dómu sv. Alžbety a Urbanovej veži. Verejnosti a deťom bude vyhradené popoludnie 5. septembra od 15.00 a venovať sa im budú Dana a Jana Velďákové.Súťaž šprintérov na 50 yardov bude novinkou. Preteky budú prebiehať na sýtomodrom športovom koberci na Alžbetinej ulici v Košiciach. Košice sa tak dostanú do spoločnosti miesto ako Boston či Manchester, ktoré usporadúvajú takúto súťaž.Na organizácii podujatia má zásluhu občianske združenie Atletika Košice, ktorého cieľom je vytvoriť nasledovníka bývalých olympiád v podobe žiackej súťaže v skokansko-šprintérskom dvojboji detí od 7 do 12 rokov. Deti budú súťažiť na športoviskách, na ktorých sa neskôr predstavia atletické osobnosti.Na podujatí sa, rovnako ako vlani, predstavia účastníci olympijských hier, finalisti majstrovstiev sveta, ale diváci sa môžu tešiť aj na prekvapenie, ktoré organizátori zatiaľ neprezradili.Hlavným dňom súťaže bude streda 6. septembra. Žiakom, ktorých nominujú ZŠ Košického kraja, budú patriť športoviská od 9.00 do 13.00. Popoludní sa predstavia pretekári v mládežníckych kategóriách a dianie pred hlavnou súťažou vyplnia pretekári v národnom programe. Hlavný program, v ktorom sa predstaví 16 atlétov v štyroch kategóriách, bude prebiehať od 17.00 do 19.00 hod. Špecifikom súťaže bude nasadenie všetkých elitných atlétov do jednej skupiny, čo zvýši jej atraktivitu. JBL Jump Fest spestrí opäť aj súťaž tímov Česko-Slovensko vs. Európa.