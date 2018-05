Chystajú sa obmedzenia v predaji a používaní pyrotechniky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – Samosprávy po celom Slovensku sa za posledné roky snažili obmedziť používanie pyrotechniky na svojom území a mnoho z nich sa po vzore Banskej Bystrice pustilo do jej regulácie prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN).Miestna úprava však nedokázala reagovať na celú problematiku aj z dôvodu kompetencií, ktoré mesto či obec má. Konštatoval to viceprimátor Banskej Bystrice Martin Turčan. Dúfa, že zákon, ktorý teraz smeruje do Národnej rady SR, výrazným spôsobom zmení používanie a predaj pyrotechniky na Slovensku.zdôraznil Turčan. Pripomenul, že práve mesto pod Urpínom bolo jedným z prvých, ktoré začiatkom roka 2016 prijalo VZN a regulovalo ním termín a miesto používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3.dodal banskobystrický viceprimátor, ktorý stál za vznikom spomínaného VZN.Aj advokátka Lucia Fabriciusová vníma reguláciu pyrotechniky prostredníctvom zákona ako najlepšiu možnú cestu.priblížila Fabriciusová.