Chystáte sa do Alžírska? Pozor na možný terorizmus

Alžír/Bratislava 10. mája (TASR) - V Alžírsku i napriek zlepšenej bezpečnostnej situácii vo veľkých mestách pretrváva vnútroštátne teroristické ohrozenie. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na svojej internetovej stránke.Slovenský rezort diplomacie preto neodporúča cestovať do oblastí na juhu a východe Alžírska a presúvať sa cez alžírske územie do Mali a Nigeru.Cestovanie s účelom turistiky alebo z pracovných dôvodov je možné do Alžíra, Tíbázy (Tipasy), Wahránu (Oranu) a Tilimsánu (Tlemcenu), avšak aj v týchto mestách treba dbať na zvýšenú bezpečnosť a ostražitosť, uvádza MZVaEZ SR.Alžírsko je podľa slovenského rezortu diplomacie naďalej vystavené jednak teroristickej hrozbe súvisiacej s regionálnym terorizmom v oblasti nepokojného afrického regiónu Sahel a jednak napätej bezpečnostnej situácii v susedných krajinách Líbya a Tunisko.upozorňuje MZVaEZ a v prípade akýchkoľvek problémov odporúča kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži.