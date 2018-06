CHYSTÁTE SA DO KINA? Tieto novinky vás čakajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - Filmová adaptácia knižného bestselleru alebo, animovaná komédia, film o legendárnom narkobarónovi a akčná komédia spestrili tento týždeň program slovenských kín.Každý si zaslúži veľkú lásku. Ale pre Simona je to trochu zložitejšie, nikto totiž netuší, že je gay. On zase nevie, kto je ten neznámy spolužiak, s ktorým si tak skvele rozumie cez e-mail. Tínedžerská snímka Ja, Simon je adaptáciou rovnomenného bestselleru Becky Albertalliovej. Ide o vtipný a otvorený príbeh o dospievaní, vzrušujúcej ceste k nájdeniu seba samého a hlavne o hľadaní pravej lásky. Režisér Greg Berlanti (Dawsonov svet) do hlavnej úlohy Simona obsadil mladú vychádzajúcu hviezdu Nicka Robinsona (Jurský svet, Everything, Everything).komentoval snímku Robinson.Fanúšikov animovanej komédie poteší novinka Luis a ufóni z dielne nemeckých režisérov. Bratia Christoph a Wolfgang Lauensteinovci dajú za pravdu tým, ktorí si myslia, že vo vesmíre je život. Nad modrou planétou krúži obrovský medzihviezdny krížnik plný ufónov rôznych tvarov, veľkosti a s úplne náhodným počtom očí, uší alebo rúk. Traja mimozemskí kamaráti si naladia vysielanie teleshoppingu a okamžite sa zamilujú do špeciálneho masážneho matraca za tu najlepšiu cenu. Musia ho mať. Rozhodnú sa, že si ho zaobstarajú a potajomky sa k nám vydajú v lietajúcom tanieri. Sú ale nemotorní, robia hlúposti a namiesto hladkého pristátia, stroskotajú. Bláznivú trojku ufónov stretáva pozemský chlapec Luis a hneď je mu jasné, že s nimi bude zábava.V novom trileri Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný sa v úlohe legendárneho narkobaróna predstaví oscarový Javier Bardem. Sfilmovaný príbeh jedného z najväčších zločincov všetkých čias má prekvapivého rozprávača. Novinárku a televíznu celebritu, ktorá s Escobarom prežila vášnivý milenecký vzťah, hrá vo filme Bardemova životná partnerka Penélope Cruz. Novinárka Virginia Vallejo poznala najskôr Pabla, muža, ktorý stavia domy pre chudobných a dokáže byť zapálený pre vec, i zároveň galantný. Keď objavila Escobara, neľútostného kriminálnika, bolo neskoro. Pablove kriminálne kokaínové kráľovstvo stále rastie, má milióny dolárov, vlastní malú armádu, drogy predáva na tony. Chce stále viac, no jedno mu stále chýba - rešpekt. Rozhodne sa, že si ho vydobyje zabíjaním. Vytúžený rešpekt mu prináša najvyššiu sumu na medzinárodnom zatykači. Jeho meno zrazu znamená strach, krajiny sa zmietajú vo vojne a terore, do hrobov putujú malí gauneri i vysokí politici. Krvavý pohár pretečie a Escobar sa stáva dôležitým cieľom amerických tajných služieb.Ponuku filmových noviniek dopĺňa americká akčná komédia s názvom Taguj! (r. Jeff Tomsic). Každý rok sa na jeden mesiac stretne partia súťaživých kamarátov, ktorí sa s plným nasadením a bez akýchkoľvek pravidiel nechávajú strhnúť hrou - naháňačkou, ktorú hrávajú už od prvej triedy - riskujú svoje krky, prácu a vzťahy len preto, aby mohli toho druhého chytiť a vykríknuť:Tento rok sa termín naháňačky prekrýva s dátumom svadby nepremožiteľného hráča, z ktorého sa tak stáva ľahký cieľ. On však vie, že prichádzajú a je na to pripravený.