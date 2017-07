Chystáte sa do Libanonu? Takéto riziká vám tam hrozia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR neodporúča Slovákom cestovať do určitých oblastí Libanonu.Rezort diplomacie o tom informuje na svojej internetovej stránke.V Libanone sú aktívne fundamentalistické a teroristické skupiny, najmä v meste Arsál a jeho okolí. V krajine operuje aj ozbrojená zložka politického hnutia Hizballáh. Ministerstvo zdôrazňuje, že z čias občianskej vojny ostalo medzi obyvateľmi nekontrolované množstvo zbraní, ktoré sú používané na kriminálne účely či napríklad pri rodinných oslavách.Navyše po izraelskej okupácii ostali najmä v južných oblastiach nastražené nášľapné míny a nevybuchnutá kazetová munícia. V krajine je takmer 1,5 milióna sýrskych utečencov a pol milióna palestínskych utečencov, čo vyvoláva sociálne pnutia.varuje rezort.Ministerstvo neodporúča Slovákom cestovať a pohybovať sa v pohraničných oblastiach v blízkosti hraníc so Sýriou a Izraelom. Ďalej by sa nemali zdržiavať na južnom predmestí Bejrútu, v oblasti Dahíja a v mestskej štvrti v okolí medzinárodného letiska. Nebezpečné je i okolie mesta Tripolis (Tarábulus), najmä okrajové štvrte mesta na severe, sever Libanonu, teda horské oblasti najmä v provincii Akkár - severná časť údolia Bikáa vrátane mesta Baalbek. Osobitne sa treba vyhnúť oblasti miest Arsál, Hirmil a Rás Baalbek. Ďalej južnej časti Libanonu (južne od rieky Lítání) s výnimkou pobrežnej diaľnice a pásu pobrežia západne od nej, až po mesto Týr/Súr.Do niektorých lokalít v tejto oblasti môžu cudzinci cestovať iba na základe povolenia libanonských úradov a v sprievode miestnych obyvateľov. Nebezpečné sú i palestínske utečenecké tábory, pričom vstup cudzincov do nich je zakázaný miestnymi úradmi a odporúča sa nezdržiavať sa ani v ich okolí. Slováci by sa mali vyhnúť zariadeniam a lokalitám obývaným sýrskymi utečencami.varuje rezort diplomacie.Vo všeobecnosti je však podľa ministerstva potrebné vždy dodržiavať základné princípy osobnej bezpečnosti, byť ostražitý, vyhýbať sa konfliktným situáciám a rešpektovať miestne zvyky a tradície, teda oblečenie, správanie a konzumáciu alkoholu.V prípade problémov môžu Slováci urýchlene vyhľadať asistenciu polície alebo bezpečnostných zložiek a využiť núdzové číslo 112.dodal rezort.