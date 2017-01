Chytili prevádzača, ktorý mal v aute Iračanku s troma deťmi z Iraku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) – Polícia zadržala v utorok (3. 1.) muža, ktorý chcel cez diaľničný priechod Rajka – Čunovo previezť 26-ročnú ženu s troma maloletými deťmi z Iraku. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová.Občan Nemeckej spolkovej republiky, pôvodom taktiež z Iraku, podľa poznatkov polície naložil matku s deťmi vo veku tri, sedem a 16 rokov v Maďarsku do svojho motorového vozidla značky Volkswagen Golf. Jeho cieľom bolo previezť ich do Nemecka. Urobiť tak mal za vopred dohodnutú odmenu 2000 eur.Irackej rodine chýbali doklady totožnosti, ktoré by ich oprávňovali na vstup na Slovensko ako aj platné víza, priblížila Baloghová.Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície dnes 29-ročného Maisera A. obvinil z trestného činu prevádzačstva. Hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov.Na obvineného vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Migranti boli podľa hovorkyne policajného prezídia dočasne umiestnení do záchytného tábora v Sečovciach. Následne budú vrátení späť do Maďarska, kde sú žiadateľmi o azyl.