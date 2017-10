CIA: Kim Čong-un nie je blázon, ale racionálny hráč

Kim Čong-un, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. októbra (TASR) – Severokórejský líder Kim Čong-un nie je blázon, ale naopak, racionálny hráč. Myslí si to vrcholný predstaviteľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorého vo štvrtok citovala televízia CNN.Pri nemilosrdných popravách vlastných ľudí, bombastických hrozbách o nukleárnom vyhladení a vzdorovitých jadrových testoch môže byť podľa CNN ľahké súhlasiť s nedávnym hodnotením prezidenta USA Donalda Trumpa, že Kim Čong-un je šialenec, ktorý je na samovražednej misii.Vrcholný predstaviteľ CIA však v stredu na konferencii vo Washingtone povedal, že Kimovo konanie nie je konaním šialeného provokatéra, ale racionálneho hráča motivovaného jasnými, dlhodobými cieľmi, ktoré sa točia okolo zabezpečenia, aby prežil jeho režim.uviedol vysoko postavený predstaviteľ CIA pre Kóreu Yong Sul Lee.Kim Čong-un je podľa neho posledný, kto si praje vojnu na Kórejskom polostrove. Jeho dlhodobým cieľom je dospieť k akejsi dohode veľmocí, ktorá by odstránila prítomnosť USA z Kórejského polostrova.Konfrontačný vzťah s USA však zároveň pomáha Kim Čong-unovi pevne držať vo svojich rukách moc.uviedol Lee.A hoci nie je pravdepodobné, že by Kim Čong-un zámerne začal vojnu, súčasná zvýšená úroveň konfrontácie zvyšuje na oboch stranách riziko zlého odhadu, varoval Lee.