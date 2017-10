CIA pošle do Afganistanu viac agentov, budú likvidovať členov Talibanu

Logo CIA Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 23. októbra (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) rozširuje svoje tajné operácie v Afganistane, aby usmrtila po celej krajine viac militantov hnutia Taliban. V nedeľu to napísal denník New York Times.Súčasťou tejto taktiky je aj vysielanie malých skupín skúsených agentov a najatých spolupracovníkov, ktorí budú militantov prenasledovať spoločne s afganskými silami. Denník to uviedol s odvolaním sa na dvoch nemenovanýchCIA tak mení ťažisko svojej činnosti v Afganistane, keďže predtým sa sústreďovala na porážku teroristickej siete al-Káida a na pomoc afganským tajným službám.Nové akcie - ktoré budú údajne riadiť dôstojníci polovojenských síl CIA nazvaných Divízia špeciálnych činností - budú podnikať malé jednotky, známe ako protiteroristické stíhacie skupiny.CIA odmietla komentovať správu denníka New York Times, týkajúcu sa svojej rozšírenej úlohy v Afganistane.Keď prezident USA Donald Trump v auguste predstavoval svoju novú stratégiu pre Afganistan, oznámil, že pošle do krajiny viac vojakov a uvoľní obmedzenia platné pre bojiská.Americké vzdušné sily už výrazne zintenzívnili nálety na Taliban. Podľa nedávnej správy týchto síl bol september rekordným mesiacom v hľadiska zhodenej munície.Taliban reagoval minulý týždeň sériou útokov na zariadenia a okresné centrá bezpečnostných síl, pričom zabil 200 civilistov, vojakov a policajtov.V článku zverejnenom na webovej stránke talibov Shahamat oznámili militanti aj ďalšie