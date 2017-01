CIA zverejnila na internete 13 miliónov strán utajovaných dokumentov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. januára (TASR) - Približne 13 miliónov strán predtým utajovaných dokumentov zverejnila americká Ústredná spravodajská služba (CIA) na internete. Dokumenty boli sprístupnené online po prvý raz, a to po dlhej kampani stúpencov slobodného prístupu k informáciám uzavretí žaloby podanej proti CIA.Medzi spismi sa nachádzajú záznamy spravodajských zložiek, bádateľské štúdie, či dokumenty o paranormálnych javoch či o experimentoch. Kompletný archív pozostáva z takmer 800.000 spisov obsahujúcich dovedna 13 miliónov strán.Možno medzi nimi nájsť záznamy Henryho Kissingera, ktorý za bývalých prezidentov Richarda Nixona a Geralda Forda slúžil ako minister zahraničných vecí. Dostupné sú aj státisíce strán analýz tajných služieb a vedeckých materiálov.K menej zvyčajným patria dokumenty pochádzajúce z tzv. programu Stargate, ktorý sa zaoberal paranormálnymi silami a mimozmyslovým vnímaním. Inými zvláštnymi spismi je zbierka správ o lietajúcich tanieroch či recept na neviditeľný atrament, informovala dnes spravodajská stanica BBC.Kým väčšina z týchto informácií bola technicky verejne dostupná od polovice 90. rokov, bol k nim veľmi ťažký prístup. K dokumentom sa dalo dostať iba prostredníctvom štyroch počítačov situovaných v zadnej časti knižnice štátneho archívu v Marylande, a to každý deň od 09.00 do 16.30 h, dopĺňa britské médium.