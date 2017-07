Čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodársky klub k 18. júlu

Mierová cena zo Slovenska 2015

Foto: Hospodársky klubBratislava 19. júla (OTS) - Nominácie osobností do tradičných ankiet združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub sa začali 11. januára a skončia sa 20. novembra 2017. Hlasovanie sa skončí 31. decembra 2017. Vyhlásenie výsledkov bude na prvom zhromaždení združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru v roku 2018. Štatút jednotlivých ankiet v roku 2017 je zverejnený na www.hospodarskyklub.sk pod banerom na titulnej strane ANKETY 2017.Svetovo uznávaná odborníčka psychologička a vedkyňa, venuje sa výskumu pôsobenia digitálnych technológií na deti, t. č. pôsobí vo Veľkej BritániiVysokokvalitný personál a kuchyňa šéfkuchára Martina Miklošíka a pre pohodu vytvorené reštauračné prostredie, podnikateľ, vinohradník, publicista - konzervatívny socialista Za súbor článkov z rokov 2015-2017 o sociálnej demokracii a socializme a o migračnej krízerežisér, scenárista a cestovateľ Za originálne filmové dokumenty o bohatstvách Zeme a jej obyvateľov, ako aj za dokumentaristicky jedinečnú prezentáciu Slovenska v zahraničíZa tvorbu podmienok pre futbalovú hru, jej organizáciu a riadenie, dobré meno v zahraničí, osobitne na pôde FIFA a UEFA, za výsledky štátnych reprezentácií v období rokov 2010-2017Za kvalitu zdravotníckej starostlivosti o pacientov s pohybovými problémami a jej výsledky, ako aj za spolupôsobenie so zdravotníckymi a kúpeľnými zariadeniami pri liečbe vyše 2 500 pacientov ročne v KováčovejZa rozvíjanie zdravotníckej tradície, za vzťah k pacientovi a celkové liečebné výsledkyZa reportáž "Bol som v miliónovom meste na Urale. Pýtal som sa Rusov na Putina". Dennikn.sk, rubrika Svet, 22. 6. 2017Za analýzu informácií o zákazkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v blogu SME.sk "Poznáme mená firiem, ktoré súťažili s Agentúrou Evka" z 25. 6.do 15. 6. 2017 Za príkladný profesionálny a občiansky postoj v súvislosti s vývojom kontroly v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o. a mediálne výstupy na postoj.sk 16.3.2017 a v Denníku N 29.3.2017Za vývoj, výrobu a export pištolí s patentovo chránenou konštrukciou systému uzamykania záveru do 70 krajín a celkový osobnostný a podnikateľský profilZa článkovú tvorbu a vyjadrené názory na politické otázky v období január - 8. júl 2017, osobitne za príspevok do diskusie o filme O. Stoneho "Svet podľa Putina" z 29. 6. a úvahu o tom, kto a ako vníma občana - prezidenta SR A. Kisku z 8. 7. na facebookuZa obchodnícku česť a výkonnosť a za výsledky v rokoch 2015-2016 a prvý polrok 2017 s prihliadnutím na podnikateľské aktivity za dvadsaťdva rokovZa všestranný rozvoj krajiny a príkladné riešenie životnej úrovne obyvateľstvaZa trvalú snahu informovať širokú verejnost o možnostiach prevencie civilizačných chorôb a o zdravotných rizikách modernej dobyZa komplexné televízne spravodajstvo o Spojených štátoch v období prezidentských volieb a o sto dňoch 45. prezidenta USA D. Trumpa,Za rozhovory s bývalým veľvyslancom ČR vo Francúzsku P. Fischerom, s čestným predsedom TOP 09 K Schwarzenbergom a so spravodajcom ČT v USA, 45. prezident USA,, prezident RF, laureát Zlatého biatca 2001, 5-násobný víťaz ankety WP,predseda vlády Maďarskej republiky,, prezident ČĽR,politička USA,ruská diplomatka,rakúsky minister zahraničných vecíamerický finančník, geopolitický činiteľ a filantropminister zahraničných vecí USAminister zahraničných vecí Ruskej federáciepodpredseda vlády pre investície a informatizáciupredseda SOPK laureát Zlatého biatca 1998podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivostiminister dopravy a výstavbyprezident SRposlanec Európskeho parlamentupredseda NR SR, laureát Zlatého biatca 2014predseda vlády SR, laureát Zlatého biatca 2002prezident PZ SR, laureát Zlatého biatca 2015, podpredsedníčka NR SRposlanec NR SRpredsedníčka Výboru NR SR pre hospodárskeho záležitostipredseda Moderných odborov, VW, a.s., Bratislava, kardinál, krakovský emeritný arcibiskup-metropolitapredseda vlády Maďarskej republikyamerický whistle-blower sledovacích programov USApublicita a zakladateľ w-portálu WikiLeaks, narodený v Austráliizakladateľ a prezident WEF, laureát Zlatého biatca 1994 In memoriamprezident USA Patriarcha Moskvy a celej Rusibývalý prezident USAprezident Ruskej federácie, laureát Zlatého biatca 2001nemecký politik, finančník, sociológ a spisovateľ (1945) Za knižné posolstvá : "Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen", český preklad "Německo páchá sebevraždu", Praha, 2011, a Der neue Tugendterror, český preklad Teror cností, Praha 2015.Za knihu Stěhování národu s.r.o. (Stručný manuál k pochopení sučasné migrační krize.), Nakladatelství Olympia 2015, priekopník českej komplexnej a psychosomatickej medicíny Za konštruktívnu kritiku spoločenského a civilizačného vývoja a trvalú a osobnú komunikáciu s občianskou verejnosťou, osobitne za myšliekové podnety vyjadrené na www.parlamentilisty.cz so spoločným menovateľom "Vymývají nám mozky. člen vedeckých tímov Hooverovho inštitútu Stanfordovej univerzity, Inštitútu pre politickú ekonómiu a výskumný pracovník Independent Institute, USA Za analytiku medzinárodných vzťahov a rozbory otázok vojny a mieru v roku 2017