Čiastkové výsledky volieb v Iraku naznačujú víťazstvo Muktadu as-Sadra

Iracký parlament Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 15. mája (TASR) - Aliancia vedená vplyvným šiitským duchovným Muktadom as-Sadrom aj naďalej vedie v irackých parlamentných voľbách, ktoré sa konali v sobotu. Vyplýva to z čiastkových výsledkov po zrátaní hlasov v 16 z 18 provincií krajiny.Sčítavanie hlasov v dvoch ostávajúcich provinciách, Kirkúku a Dahúku, pokračuje, oznámili v pondelok večer zástupcovia volebnej komisie. As-Sadrova aliancia vedie v šiestich provinciách vrátane hlavného mesta Bagdadu.Na druhom mieste je aliancia kandidátov s úzkymi väzbami na Irán a vplyvné šiitské polovojenské skupiny, ktoré výrazne prispeli k porážke sunnitskej extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku. Na čele tejto volebnej aliancie stojí veliteľ šiitských milícií Badr, exminister dopravy Hádí Amírí.Výsledky volieb sú sklamaním pre premiéra Hajdara Abádího. Ten totiž dosiahol slabé výsledky vo väčšinovo šiitských provinciách, ktoré mali byť základom jeho podpory. Vedie v provincii Ninive s hlavným mestom Mósul, ktoré v roku 2014 ovládli militanti z IS. Abádí zablahoželal alianciám, ktoré uspeli vo voľbách, a vyjadril ochotu spolupracovať na vytvorení novej vlády zbavenej korupcie.Podľa agentúry DPA je nepravdepodobné, že by sa jednej volebnej aliancii podarilo zabezpečiť dostatok kresiel v parlamente, aby mohla vytvoriť vlastnú vládu. Z čiastkových výsledkov vyplýva, že hlavnú úlohu pri hľadaní kompromisného kandidáta na premiéra bude hrať as-Sadrova aliancia. Keďže on sám do parlamentu nekandidoval, nemôže sa stať premiérom, ale očakáva sa, že jeho poslanci sa budú držať jeho pokynov, uviedla agentúra AP.Voľby boli poznačené rekordne nízkou volebnou účasťou - 44 percent v porovnaní s účasťou v roku 2014, ktorá dosiahla takmer 60 percent. Nízka volebná účasť sa čiastočne pripisuje problémom s novým elektronickým volebným systémom v Iraku.Sobotňajšie voľby boli prvé od porážky IS, ktorú vláda ohlásila vlani v decembri, a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003.