Čiastočná exekučná imunita obcí a miest dostala zelenú

NRSR, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. januára (TASR) - Mestá a obce by mali mať exekučnú imunitu na verejnoprospešné činnosti, ako je dodávka vody, tepla či odvoz odpadu. V novele zákona o súdnych exekútoroch to navrhujú poslanci koaličného Mosta-Híd. Právnu normu v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR a odporučili schválenie novely aj v pléne.Líder strany Béla Bugár už skôr uviedol, že exekúciou týkajúcou sa týchto verejnoprospešných činností môže byť ohrozený záujem obyvateľov. Andrej Hrnčiar (Most-Híd), ktorý je zároveň primátorom Martina, priznal, že pri príprave novely vychádzali predkladatelia aj z jeho skúsenosti.podotkol.Hrnčiar pripomenul, že mesto Martin je hlavným akcionárom Turčianskej vodárenskej spoločnosti.vysvetlil s tým, že sa nebudú môcť dotknúť vecí ako voda, kanalizácia či dodávky tepla.Člen výboru Alojz Baránik (SaS) v utorok vyhlásil, že zo strany Mosta-Híd ide zjavne o protiústavný návrh.povedal.Baránik sa domnieva, že jeden z predkladateľov novely Peter Antal (Most-Híd), ktorý je zároveň primátor Žiaru nad Hronom, sa zrejme obáva exekúcií, pretože nejaké vo svojom meste očakáva. Antal sa ohradil, zobral to ako urážku.odkázal s dôvetkom, že nesúhlasí ani s tvrdením o protiústavnosti návrhu.Právna norma by mala byť účinná od 15. marca 2018. Nedotkne sa však exekúcií, ktoré už prebiehajú.