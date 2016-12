CIBULA: Z Rakúska hrozí teroristické nebezpečenstvo aj pre Bratislavu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. decembra (TASR) - Z Rakúska hrozí teroristické nebezpečenstvo aj pre Bratislavu. Domnieva sa predseda Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) a bývalý šéf rozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Igor Cibula."Pozornosť, ktorú polícia a spravodajské služby na Slovensku venujú bezpečnostnej situácii v súvislosti s nedávnym teroristickým útokom v Berlíne, nemožno považovať za prázdne gesto. Najmä v Bratislave, ktorá susedí s Viedňou, nemožno ignorovať, že v Rakúsku a v jeho hlavnom meste žije početná moslimská komunita. Najmä v posledných 12 mesiacoch pribúdajú informácie, že sa v tomto spoločenstve objavujú prívrženci radikálneho islamu, ktorí mladú generáciu moslimov infikujú džihádistickou ideológiou a môžu ich inšpirovať k násilným činom. Médiá upozornili na samozvané hliadky, ktoré aktívne a tvrdo presadzujú islamské právo šaría. Dokonca niektorí Viedenčania sa boja chodiť do mestských štvrtí, kde samozvaní strážcovia islamu vystupujú ako ochrancovia poriadku," povedal pre TASR Cibula.Podľa jeho slov v takomto prostredí vznikajú averzné nálady niektorých Rakúšanov, ktorí aktivity Moslimského bratstva a ultrakonzervatívnych salafistických sunnitov vnímajú ako ohrozenie hodnôt európskej kultúry. "Rakúske policajné a spravodajské orgány si tiež všímajú, že do Rakúska prichádzajú hlavne z Bosny džihádisti, medzi nimi sunnitskí extrémisti z krajín Blízkeho východu podporujúci Islamský štát a iné džihádistické skupiny, ktoré sa spájajú s príslušníkmi džihádistov z bosenského kantónu Tuzla, odkiaľ ich vyhnali bosenské bezpečnostné zložky. Rakúske bezpečnostné zložky sú oficiálne zdržanlivé, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o islamistických extrémistoch, aby tým nepovzbudzovali rakúskych pravicových extrémistov," objasnil predseda ABSD.Ako uviedol, "Slovensko je známe svojím zásadným odmietavým postojom k migrantom z krajín Stredného východu, a preto nie je vylúčená možnosť demonštratívnej teroristickej akcie islamistov z Rakúska na území Slovenskej republiky.""Práve vo viedenskej moslimskej komunite sú jednotlivci, ktorých možno považovať za bezpečnostné riziko aj na Slovensku. Na druhej strane je potrebné pre objektívnosť zdôrazniť, že islam je v Rakúsku po katolicizme druhé najrozšírenejšie náboženstvo a prevažujúca väčšina rakúskych moslimov nie je naklonená myšlienkam radikálneho islamu. Islamisti sa však snažia prenikať do výchovy moslimských detí v materských školách a získať pod svoj vplyv hlavne mládež, ktorá je náchylná podľahnúť radikálnemu islamizmu a podľa návodov na internete v štýle tzv. osamelých vlkov páchať teroristické činy, aký sa stal v pondelok v Berlíne," dodal Cibula.