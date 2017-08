Cibulková bude na US Open nasadenou jedenástkou, Rybáriková 31-kou

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

zoznam nasadených hráčok v ženskej dvojhre:



1. Karolína Plíšková (ČR), 2. Simona Halepová (Rum.), 3. Garbine Muguruzová Blancová (Šp.), 4. Jelina Svitolinová (Ukr.), 5. Caroline Wozniacka (Dán.), 6. Angelique Kerberová (Nem.), 7. Johanna Kontová (V. Brit.), 8. Svetlana Kuznecovová (Rus.), 9. Venus Williamsová (USA), 10. Agnieszka Radwaňská (Poľ.), 11. Dominika CIBULKOVÁ (SR), 12. Jelena Ostapenková (Lot.), 13. Petra Kvitová (ČR), 14. Kristina Mladenovicová (Fr.), 15. Madison Keysová (USA), 16. Anastasija Sevastovová (Lot.), 17. Jelena Vesninová (Rus.), 18. Caroline Garciová (Fr.), 19. Anastasia Pavľučenkovová (Rus.), 20. CoCo Vandewegheová (USA), 21. Ana Konjuhová (Chor.), 22. Šuaj Pcheng (Čína), 23. Barbora Strýcová (ČR), 24. Kiki Bertensová (Hol.), 25. Daria Gavrilovová (Austr.), 26. Anett Kontaveitová (Est.), 27. Šuaj Čang (Čína), 28. Lesia Curenková (Ukr.), 29. Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.), 30. Julia Görgesová (Nem.), 31. Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR), 32. Lauren Davisová (USA)



zoznam nasadených hráčov v mužskej dvojhre:



1. Rafael Nadal (Šp.), 2. Andy Murray (V. Brit.), 3. Roger Federer (Švajč.), 4. Alexander Zverev (Nem.), 5. Marin Čilič (Chor.), 6. Dominic Thiem (Rak.), 7. Grigor Dimitrov'(Bul.), 8. Jo-Wilfried Tsonga (Fr.), 9. David Goffin'(Bel.), 10. John Isner (USA), 11. Roberto Bautista Agut (Šp.), 12. Pablo Carreno Busta (Šp.), 13. Jack Sock (USA), 14. Nick Kyrgios (Austr.), 15. Tomáš Berdych (ČR), 16. Lucas Pouille (Fr.), 17. Sam Querrey (USA), 18. Gael Monfils (Fr.), 19. Gilles Muller (Lux.), 20. Albert Ramos-Vinolas'(Šp.), 21. David Ferrer (Šp.), 22. Fabio Fognini (Tal.), 23. Mischa Zverev (Nem.), 24. Juan Martin del Potro (Arg.), 25. Karen Chačanov (Rus.), 26. Richard Gasquet'(Fr.), 27. Pablo Cuevas (Urug.), 28. Kevin Anderson (JAR), 29. Diego Schwartzman (Arg.), 30. Adrian Mannarino (Fr.), 31. Feliciano Lopez'(Šp.), 32. Robin Haase (Hol.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková bude na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open nasadenou jedenástkou, Magdaléna Rybáriková tridsaťjednotkou. Turnajovou jednotkou bude vlaňajšia finalistka Češka Karolína Plíšková, dvojkou Rumunka Simona Halepová a trojkou wimbledonská šampiónka Španielka Garbine Muguruzová Blancová.Najvyššie nasadeným hráčom v mužskej dvojhre bude Španiel Rafael Nadal. Pozícia turnajovej dvojky pripadne Britovi Andymu Murraymu, trojkou bude grandslamový rekordér Švajčiar Roger Federer. Pre zranenia sa v New Yorku nepredstavia obhajca titulu Federerov krajan Stan Wawrinka ani vlaňajší zdolaný finalista Srb Novak Djokovič.