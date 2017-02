Cibulková ide ako píla: Tejto Ruske vyprášila kožuch aj s úrokmi

Dominika Cibulková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - štvrťfinále:



Petrohrad 3. februára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na halovom turnaji WTA v Petrohrade. Vo štvrťfinále si ako nasadená dvojka poradila s domácou päťkou "pavúka" Jelenou Vesninovou 6:3, 6:3. Odplatila jej vlaňajšiu štvrťfinálovú prehru z wimbledonskej trávy a vyrovnala vzájomnú bilanciu na 4:4. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti víťazke súboja medzi ďalšou Ruskou Svetlanou Kuznecovovou a Kazaškou Juliou Putincevovou.Cibulkovej vyšiel úvod zápasu s Vesninovou, keď dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Vesninová síce následne znížila na 3:4, no koncovka patrila Cibulkovej, ktorá mala navrch v dlhých výmenách a robila menej nevynútených chýb. V druhom sete Cibulková nevyužila vedenie 3:1 a 40:15, od stavu 3:3 však získala tri gemy v rade a aj tretí vzájomný zápas s Vesninovou na ruskej pôde dotiahla do úspešného konca. Predchádzajúce dva triumfy zaznamenala na turnaji o Kremeľský pohár v Moskve v rokoch 2015 a 2011.Slovenská jednotka má v Petrohrade už istú prémiu 37.850 dolárov pred zdanením a 185 bodov do svetového rebríčka WTA. V prípade postupu do finále by bola renkingovou štvorkou a vyrovnala by slovenské singlové maximum Miloslava Mečířa. Zisk titulu by ju katapultoval na tretiu priečku, čo by bolo historicky najlepšie umiestnenie slovenského tenistu v singlovom rebríčku. Predstihla by Rumunku Simonu Halepovú i Češku Karolínu Plíškovú.Cibulková bola po postupe medzi elitné kvarteto spokojná.povedala Cibulková v prvom interview priamo na kurte.