Cibulková postúpila do semifinále v New Haven

Slovenka Dominika Cibulková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnaji WTA v New Haven. Vo štvrťfinále si ako nasadená dvojka poradila s turnajovou šestkou Anastasiou Pavľučenkovovou z Ruska 7:5 a 6:4. V boji o finále si Slovenka zahrá proti Belgičanke Elise Mertensovej.Slovenka prehrávala v prvom sete 2:4, no vyhrala ďalšie tri hry a vrátila sa do duelu. Záver setu, ktorý dohrávali po 35-minútovom prerušení, zvládla Cibulková lepšie a vyhrala ho 7:5. V druhom sete Cibulková viedla už 5:0, ale potom Ruska vyhrala štyri hry. V dramatickom závere ale opäť uspela nasadená dvojka." citovala Cibulkovú agentúra AP.Dominika CIBULKOVÁ (2-SR) - Anastasia Pavľučenkovová (6-Rus.) 7:5, 6:4