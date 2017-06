Cibulková prehrala v 1. kole dvojhry v Hertogenboschi s Löttner

Slovenská tenistka Dominika Cibulková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hertogenbosch 14. júna (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková neuspela v 1. kole dvojhry na turnaji WTA na tráve v holandskom Hertogenboschi. Ako nasadená jednotka nečakane prehrala s nemeckou kvalifikantkou Antoniou Löttnerovou po trojsetovej bitke 5:7, 6:2, 4:6. V úvodnom dejstve nevyužila za stavu 5:4 setbal. Držiteľka voľnej karty ešte pokračuje v Hertogenboschi vo štvorhre po boku Belgičanky Kirsten Flipkensovej.Löttnerová, ktorá je v rebríčku WTA na 161. mieste, mala z víťazstva nad svetovou šestkou veľkú radosť. "Je to najcennejší triumf v mojej doterajšej kariére. Dominika je skvelá hráčka. Do zápasu som išla s tým, že nemám čo stratiť. V závere som bola nervózna, lebo som cítila, že som blízko k víťazstvu, no zvládla som to. Ďakujem fanúšikom za podporu," povedala Löttnerová v prvom interview priamo na kurte.