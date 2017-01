Cibulková si ďalší triumf v Austrálii nevychutná. Vypadla už v 3. kole

Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:

Jekaterina Makarovová (30-Rus.) - Dominika CIBULKOVÁ (6-SR) 6:2, 6:7 (3), 6:3,

Johanna Kontaová (9-V.Brit.) - Caroline Wozniacká (17-Dán.) 6:3, 6:1

Melbourne 19. januára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa neprebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Finalistka z roku 2014 v treťom kole ako nasadená šestka prehrala s turnajovou tridsiatkou Jekaterinou Makarovovou z Ruska v troch setoch 2:6, 7:6 (3) a 3:6.Dvadsaťsedemročná Slovenska odštartovala dobre, keď sa v prvom sete ujala čistou hrou vedenia 1:0. Ruska si taktiež udržala svoje podanie, no následne trikrát po sebe brejkla svoju súperku, pričom sama stratila podanie len raz, a úvodný set vyhrala pomerom 6:2.Cibulkovej sa nedarilo ani v druhej sade. Po dvoch stratených servisoch a množstve zbytočných chýb prehrával už 0:4 a zdalo sa, že zápas je rozhodnutý. Prišiel však zvrat, slovenská hráčka zlepšila hru a sériou piatich úspešných gemov otočila na 5:4. Následne si už obe hráčky dokázali postrážiť svoje podania a Cibulková rozhodla v skrátenej hre o svojom triumfe 7:6 (3).Záverečný set však bol opäť v réžii ruskej hráčky. Cibulková po ďalšej strate servisu síce vyrovnala na 3:3, no nasledujúce gemy už ovládla Makarovová, ktorá si vybrala aj timeout na ošetrenie pravého lakťa. Nakoniec ho vyhrala 6:3 a postúpila do osemfinále. Zároveň si tak vylepšila vzájomnú bilanciu so slovenskou hráčkou na 1:3.povedala Makarovová, ktorá sa v osemfinále stretne s Johannou Kontaovou. Deviata nasadená Britka si v 3. kole poradila s turnajovou sedemnástkou a bývalou svetovou jednotkou Caroline Wozniackou z Dánska poľahky 6:3 a 6:1.