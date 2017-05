Cibulková suverénne do 2. kola dvojhry. Súperke dovolila len tri hry

Slovenská tenistka Dominika Cibulková odvracia úder Španielky Lary Arruabarrenovej v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 28. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Dominika CIBULKOVÁ (6-SR) - Lara Arruabarrenová (Šp.) 6:2, 6:1

Slovenská tenistka Dominika Cibulková podáva proti Španielke Lare Arruabarrenovej v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 28. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 28. mája (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Semifinalistka z roku 2009 si v úvodnom kole ako nasadená šestka poradila so Španielkou Larou Arruabarrenovou za 82 minút 6:2, 6:1. Duel sa mal pôvodne hrať na kurte číslo 1, napokon ho však presunuli na dvorec Suzanne Lenglenovej. Ďalšou súperkou Cibulkovej bude v stredu víťazka súboja medzi Tunisankou Ons Jabeurovou a Rumunkou Anou Bogdanovou.Úvodný gem prvého vzájomného stretnutia medzi Cibulkovou a Arruabarrenovou trval 13 minút. Slovenská jednotka v ňom odvrátila tri brejkbaly, čo ju povzbudilo. V ďalšom geme prelomila podanie Španielky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0. Cibulková hrala agresívne, tlačila Arruabarrenovú do defenzívy a výmeny často zakončovala víťaznými forhendmi. Zisk prvého setu spečatila čistou hrou pri podaní Španielky. V druhom dejstve si po rýchlom brejku vybudovala náskok 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.