Cibulková úspešne vstúpila do sezóny, v Brisbane je vo štvrťfinále

Brisbane 4. januára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková úspešne vstúpila do novej sezóny. Na turnaji WTA v austrálskom Brisbane sa prebojovala do štvrťfinále, keď v druhom kole ako nasadená dvojka zdolala Číňanku Šuaj Čang po trojsetovej bitke 2:6, 6:4, 6:4. Vzájomnú bilanciu s touto súperkou upravila už na 5:0. V dueli o postup do semifinále nastúpi vo štvrtok proti Francúzke Alize Cornetovej, s ktorou má priaznivé skóre 5:2.Cibulková mala v 1. kole v Brisbane voľný žreb a proti Šuaj Čang absolvovala prvý súťažný zápas od októbrového triumfu na MS WTA Tour v Singapure. Slovenská jednotka sa na začiatku stretnutia nevedela dostať do správneho rytmu, robila príliš veľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn Číňanky. Šuaj Čang získala prvý set hladko vo svoj prospech a na začiatku druhého išla rýchlo do vedenia 2:0. Cibulková však vďaka zvýšenej agresivite následne otočila na 4:2 a vynútila si tretie dejstvo. V ňom síce prišla o náskok 4:1, no v koncovke slávila úspech.Aktuálnu svetovú päťku neprekvapilo, že Šuaj Čang jej kládla tuhý odpor. "" povedala Cibulková v prvom interview priamo na kurte. Zverenka trénera Mateja Liptáka v metropole štátu Queensland vyrovnala svoje doterajšie maximum.