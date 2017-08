Cibulková vo finále New Haven neuspela,no turnaj jej dodal sebavedomie

Na snímke Dominika Cibulková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Daria Gavrilovová (Austr.) - Dominika CIBULKOVÁ (2-SR) 4:6, 6:3, 6:4

New Haven 27. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková neuspela vo finále dvojhry na turnaji WTA v americkom New Haven. Ako nasadená dvojka prehrala s Austrálčankou Dariou Gavrilovovou po trojsetovej bitke 6:4, 3:6, 4:6. Nevyužila šancu získať deviaty titul na WTA Tour, prvý v tomto roku.Zo štátu Connecticut si odnáša prémiu 71.090 dolárov a 305 bodov do svetového rebríčka. V jeho pondelňajšom vydaní sa vráti do elitnej desiatky, keď predstihne Poľku Agnieszku Radwaňskú. Turnaj v New Haven bol pre Cibulkovú generálkou na záverečný grandslam sezóny US Open, na ktorom v úvodnom kole ako nasadená jedenástka narazí na krajanku Janu Čepelovú. Gavrilovová získala prvý singlový titul na turnaji WTA, doposiaľ triumfovala len na štyroch podujatiach série ITF.Na začiatku finálového duelu sa Cibulková s Gavrilovou trápili na podaní. Austrálčanka mala dvakrát brejk dobru, slovenská jednotka však vždy kontrovala, keď viackrát dokázala otočiť ťažké stavy 15:40. V ôsmom geme nevyužila Cibulková pri Gavrilovovej servise vedenie 40:0, no v koncovke setu slávila úspech vďaka agresívnej hre s množstvom víťazných forhendov.V úvode druhého dejstva videli diváci strhujúci tenis plný dlhých razantných výmen od základnej čiary. Gavrilovová vyhrala "maratónsky" vyše desaťminútový gem za stavu 2:2, následne potvrdila brejk a dostala sa na koňa. V deviatom geme premenila v poradí tretí setbal a vynútila si rozhodujúce dejstvo. V ňom v Tildenovom geme Cibulková čistou hrou prelomila podanie Gavrilovovej. Austrálčanka však potom získala tri gemy v rade a odplatila Cibulkovej vlaňajšiu prehru z Wimbledonu.povedala Cibulková v rozhovore pre TASR.Napriek finálovej prehre vyslovila s celkovým vystúpením v New Haven spokojnosť.Rozradostená Gavrilovová sa po finálovom triumfe odobrala do svojej lóźe, kde sa objala so srbskou trénerkou Biljanou Veselinovičovou, ktorá sa veľkou mierou podieľala na jej úspechu.citovala oficiálna stránka WTA slová Austrálčanky, ktorá bude v pondelok po prvý raz v kariére v elitnej svetovej dvadsiatke.