Cieľ vlády dosiahnuť vyrovnané hospodárenie od roku 2020 sa nemení

Bratislava 25. apríla (TASR) - Vláde sa zatiaľ darí priebežne plniť rozpočtový cieľ pre tento rok, podľa ktorého by mal deficit dosiahnuť 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). Najnovšie Ministerstvo financií (MF) SR predpokladá, že deficit v tomto roku klesne na 0,80 % HDP. Pre budúci rok sa však odhad mierne zhoršil o 0,2 percentuálneho bodu (p.b.), pričom deficit by mal dosiahnuť 0,32 % HDP. Vláda však nemení svoj cieľ a od roku 2020 by už malo byť dosiahnuté vyrovnané hospodárenie. Vyplýva to z Programu stability SR na najbližšie roky, ktorý v stredu schválila vláda.uvádza MF SR. Aktuálny odhad deficitu pre tento rok je na úrovni 0,80 % HDP, oproti poslednému plánu MF SR zlepšilo odhad o 0,03 p.b.priblížil rezort financií. Mení sa aj štruktúra v prospech kapitálových výdavkov a kompenzácií zamestnancov.doplnilo MF SR.Rezort financií predpokladá, že Slovensko by malo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie v roku 2020 a následné udržanie v roku 2021.tvrdí MF SR. Pôvodný plán hovoril, že deficit by mal v budúcom roku dosiahnuť 0,1 % HDP.Od vrcholu finančnej krízy v roku 2009 tak podľa Programu stability dôjde za jednu dekádu k štrukturálnemu ozdraveniu verejných financií o viac ako 6 percentuálnych bodov (p.b.).Klesať má aj hrubý dlh verejnej správy a do roku 2021 sa podľa Programu stability zníži výraznejšie pod dolné pásmo ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.očakáva MF SR s tým, že na historicky najnižšiu úroveň v pomere k HDP klesnú aj úrokové náklady verejnej správy.Fiškálna politika má mať pozitívny až neutrálny vplyv na ekonomický rast. Tempo rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku zrýchli na 4,2 %. K rastúcej spotrebe domácností by sa mal výraznejšie pridať export ťažiaci z pozitívnych vyhliadok rastu v Európe a z nábehu novej výroby v automobilke Volkswagen. V budúcom roku by mal rast ekonomiky dosiahnuť 4,5 %, v rokoch 2020 a 2021 sa má ekonomický rast spomaliť na 3,9 %, resp. 3,4 %.priblížil rezort financií.MF SR zároveň avizuje pre budúci rok aj testovanie výdavkových stropov pre rozpočet verejnej správy. Doposiaľ boli posúdené výdavky verejnej správy v rámci projektu Hodnota za peniaze v hodnote 15 % HDP a identifikované boli opatrenia za takmer 700 miliónov eur. Najbližšie budú posúdené výdavky na pôdohospodárstvo, začlenenie skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj výdavky na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe.