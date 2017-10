Cieľom gréckej vlády je rýchle znižovanie nezamestnanosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 3. októbra (TASR) - Hlavným cieľom gréckej vlády je v súčasnosti rýchle znižovanie nezamestnanosti. Uviedla to v rozhovore pre grécky týždenník Epohi šéfka gréckeho úradu práce OAED Maria Karamessiniová.Vzhľadom na pozitívny vývoj v ekonomike a pokračujúci pokles nezamestnanosti si úrad práce dal za cieľ znížiť mieru nezamestnanosti v roku 2018 na 20 %. Aktuálne sa nachádza na úrovni 21,1 %.Karamessiniová upozornila na to, že miera nezamestnanosti v Grécku klesala aj počas uplynulých dvoch rokov, keď ekonomika stagnovala, a to o 1,5 % ročne. Za aktuálnym nárastom zamestnanosti je podľa nej silný turizmus, zotavovanie výrobného sektora, obchodu a dopravy, rovnako ako opätovné zamestnávanie prepustených zamestnancov verejného sektora a ďalšie programy na podporu zamestnanosti pre verejný sektor.Právo na prácu a plná zamestnanosť boli vždy dôležitou súčasťou politiky ľavice, tvrdí Karamessiniová. Na začiatku prvej vlády ľavicovej strany Syriza bolo podľa nej prioritou zvládnutie humanitárnej krízy a zmiernenie dopadov, ktoré mala hospodárska a finančná kríza. Aktuálne sa vláda snaží predovšetkým o rýchle zníženie nezamestnanosti a postupne sa začína zaoberať aj problémom kvality pracovných miest.vysvetlila v rozhovore Karamessiniová. Pri boji s nezamestnanosťou, chudobou a sociálnym vylúčením nestačí podľa nej nechať veci na trhové mechanizmy.Za kolapsom zamestnanosti v Grécku v rokoch 2010 až 2014 bol podľa Karamessiniovej pokles ekonomiky spôsobený bezprecedentnou politikou úsporných opatrení. Deregulácia trhu zasa spôsobila zhoršenie kvality pracovných miest a podmienok práce.vysvetlila šéfka gréckeho úradu práce.