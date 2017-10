Cieľom kampane je zvýšiť záujem mladých o účasť na voľbách do VÚC

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Zvýšiť záujem mladých o účasť na voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) je cieľom novej kampane, ktorú pre svojich rovesníkov pripravili mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov. Organizuje ju komunita Zastavme korupciu, súčasťou kampane je web podzupanom.sk, ktorý má návštevníkom pomôcť pochopiť dôležitosť nastávajúcich volieb.vysvetlila komunitná koordinátorka Klára Bernátová. Na zmysel kampane poukázala i v súvislosti so zisteniami agentúry FOCUS, podľa ktorých je iba osem percent mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov rozhodnutých zúčastniť sa na voľbách do VÚC.Bernátová informovala, že súčasťou kampane bude aj komunikácia na sociálnych sieťach, do ktorej sa zapojili známe osobnosti.