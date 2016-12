Cieľom mladých Slovákov na MS je postup do štvrťfinále

Na takýchto turnajoch veľmi rozhoduje hlava

Môžu prekvapiť každého súpera

Model z predchádzajúcich troch rokov

Prvý duel na MS na Slovákov čaká v utorok 27. decembra o 20.00 h miestneho času (2.00 h SEČ už v stredu ráno) proti favorizovanému domácemu výberu.TORONTO 26. decembra - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov strávi prelom rokov už tradične na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie, ktorý tentoraz privítajú kanadské mestá Montreal a Toronto (26. decembra 2016 - 5. januára 2017).Zverenci Ernesta Bokroša odcestovali do Kanady už 16. decembra a absolvovali aj dve prípravné stretnutia proti rovesníkom zo Švédska (3:4) a Fínska (1:8).Prvý duel na MS na Slovákov čaká v utorok 27. decembra o 20.00 h miestneho času (2.00 h SEČ už v stredu ráno) proti favorizovanému domácemu výberu. Ďalšími súpermi SR "20" v základnej B-skupine, ktorú odohrajú v Air Canada Centre v Toronte, budú postupne Američania (streda 28. 12. o 19.30 h / 1.30 h SEČ už vo štvrtok ráno ), Lotyši (piatok 30. 12. o 19.30 h / 1.30 h SEČ už v sobotu ráno) a úradujúci vicemajstri Rusi (31. 12. o 20.00 h / 2.00 h SEČ už v nedeľu ráno). Kanada bude hostiť juniorský šampionát po ročnej pauze, v minulej sezóne sa MSJ konali vo fínskych Helsinkách. Pred dvoma rokmi, keď sa hralo rovnako v Toronte a Montreale, sa Slovákom darilo a dotiahli to až k bronzovým medailám.Hlavným cieľom tímu SR "20" na svetovom šampionáte je postup do štvrťfinále. "Nechcem hovoriť o nevypadnutí, ale o postupe. Roky ma to učia a stále sa na to dívam pozitívne. Za päť mesiacov urobili chlapci obrovský progres. Už to nie sú tí chlapci, ktorí prišli do tímu v auguste. Teraz už majú svoju kvalitu a silu, musíme si preto veriť. Na takýchto turnajoch veľmi rozhoduje hlava. Športový výkon je podstatný, ale veľmi dôležité je aj to, ako to chlapci zvládnu mentálne. Sami sme to videli predminulý rok v Montreale. Prvý zápas sme prehrali 0:8 a deň nato sme ‘spravili‘ Fínov. To sú veci, ktoré sú pre ďalší vývoj majstrovstiev sveta veľmi dôležité. Vidím, že toto mužstvo má svoju silu. Aká to bude sila voči tým súperom, ktorí nás čakajú, ani ja nedokážem odhadnúť," cituje trénera Ernesta Bokroša portál slovakprospects.com.Súperom Slovákov v boji o jednu zo štyroch štvrťfinálových miesteniek z B-skupiny budú Lotyši. "Tento tím ‘skautujeme‘ celý rok. Máme dokonale zmapovaného každého jedného lotyšského hráča - kde hrá, s kým hrá, jeho produktivitu. Čo sa týka Lotyšov, tak my sa na nich pripravujeme už od augusta. Pokračovať s tým budeme aj v dejisku šampionátu. Pre nás je najdôležitejšie to, že proti Lotyšom absolvujeme na šampionáte až tretí zápas. Uvidíme ich v ‘plnej nahote‘ aj priamo na majstrovstvách sveta v ich stretnutiach," pokračoval Bokroš.Najskúsenejším hráčom v slovenskom výbere na MSJ bude obranca Erik Černák, pre ktorého to bude už štvrtý svetový šampionát hráčov do 20 rokov. Na svojom konte má zatiaľ 15 štartov na tomto fóre a v Kanade má šancu dostať sa aj na prvé miesto v tomto hodnotení spomedzi Slovákov - prvý je aktuálne Tomáš Kopecký s 21 zápasmi. V tíme SR má 16 z 23 hráčov 19 rokov - najstarší je útočník Miroslav Struška, ktorý ešte počas turnaja oslávi 4. januára 2017 dvadsiatku. Počas šampionátu sa k devätnásťročným pridá 30. decembra krídelník Marek Hecl. Okrem neho majú 18 rokov ďalší traja hráči, traja hokejisti dokonca len 17."Každý zápas je iný, preto ťažko povedať, čo tento tím dokáže a čo nedokáže. Môžeme prekvapiť každého súpera, do žiadneho zápasu nepôjdeme s tým, že je vopred prehraný. Potrápiť môžeme každého, rovnako aj môžeme uhrať s každým súperom dobrý výsledok," povedal pre slovakprospects.com útočník Oliver Pataky, ktorý je odchovancom Dukly Trenčín a v aktuálnej sezóne pôsobil v HK Orange 20.Na MS "20" štartuje desať tímov, v základnej A-skupine sa predstavia výbery Česka, Dánska, Fínska, Švédska a Švajčiarska. Ich súboje sú na programe v montrealskej hale Bell Centre. Na ľade tohto štadióna sa 2. januára uskutočnia aj dva štvrťfinálové zápasy, všetky súboje o zotrvanie medzi elitou aj zápasy o medaily. Torontská Air Canada Centre bude hostiť všetky súboje "slovenskej" B-skupiny a dve štvrťfinálové stretnutia. Na predchádzajúcom šampionáte získali najcennejšie medaily Fíni, striebro si vybojovali Rusi a bronz Američania.V Kanade sa juniorský šampionát uskutoční podľa modelu z predchádzajúcich troch rokov - vo štvrťfinále sa predstavia po štyri najúspešnejšie kolektívy z oboch základných skupín a o zotrvanie v najvyššej kategórii budú bojovať iba piate družstvá z A- a B-skupiny. Menej úspešného súpera v boji o udržanie nahradia o rok mladí Bielorusi, ktorí si miestenku medzi juniorskou elitou zabezpečili na turnaji v Nemecku.: Roman Durný (HK Orange 20), Adam Húska (UCONN Huskies, USA/NCAA), Matej Tomek (North Dakota Fighthing Hawks, USA/NCAA): Martin Bodák (Tappara Tampere, Fín.), Erik Černák (Erie Otters, Kan./OHL), Martin Fehérváry (Malmö Redhawks, Švéd.), Mário Grman, Samuel Hain, Oliver Košecký (všetci HK Orange 20), Andrej Hatala (Dukla Trenčín), Michal Roman (HC Frýdek-Místek, ČR): Martin Andrisík (HC ´05 Banská Bystrica), Radovan Bondra (Vancouver Giants, Kan./WHL), Marek Hecl, Patrik Oško, Oliver Pataky, Boris Sádecký, Marek Sloboda, Miroslav Struška (všetci HK Orange 20), Filip Lešťan (HV 71, Švéd.), Miloš Roman (HC Frýdek-Místek, ČR), Adam Ružička (Sarnia Sting, Kan./OHL), Marián Studenič (Hamilton Buldogs, Kan./OHL): Róbert Švehla (generálny manažér), Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (tréner), Martin Hrnčár (asistent trénera), Jozef Urdák (tréner brankárov), Ján Kovačič (kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videotréner), Milan Petro (lekár), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (maséri), Róbert Pukalovič (konzultant)utorok 27. decembra: Kanada - Slovensko (20.00 h / 02.00 h SEČ už v stredu ráno)streda 28. decembra: Slovensko - USA (19.30 h / 1.30 h SEČ už vo štvrtok ráno)piatok 30. decembra: Slovensko - Lotyšsko (19.30 h / 1.30 h SEČ už v sobotu ráno)sobota 31. decembra: Rusko - Slovensko (20.00 h / 2.00 h SEČ už v nedeľu ráno)