Cieľom Slovana v UEFA Cup-e je postup, Rejžek: Čaká nás ťažká úloha

Na snímke vpravo tréner Martin Rejžek. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Program 6. skupiny Main round UEFA Futsal Cupu 2017/2018:



utorok 10. októbra:



17.30 Georgians Tbilisi - 't Knooppunt

20.00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA FUTSAL - Bielsko-Biala



streda 11. októbra:



17.30 Bielsko-Biala - Georgians Tbilisi

20.00 ŠK SLOVAN BRATISLAVA FUTSAL - 't Knooppunt



piatok 13. októbra:



17.30 't Knooppunt - Bielsko-Biala

20.00 Georgians Tbilisi - ŠK SLOVAN BRATISLAVA FUTSAL

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Cieľom futsalistov Slovana Bratislava je postup do ďalšej fázy zo 6. skupiny Main round UEFA Futsal Cupu 2017/18. Bratislavčania hostia v nasledujúcom týždni v Inter hale na Pasienkoch poľský tím Bielsko Biala (utorok 10. októbra o 20.00 h), holandský 't Knooppunt (streda 11. októbra o 20.00 h) a na záver gruzínsky Georgians Tbilisi (piatok 13. októbra o 20.00 h). Podľa hráčov i trénera bude najťažší zápas hneď ten prvý.Main Round sa bude hrať v dvoch vetvách A a B. Do hlavnej fázy v B-vetve postúpilo osem tímov z kvalifikačného predkola a hrať sa bude v štyroch štvorčlenných skupinách. Okrem Bratislavy sa bude hrať v Maďarsku, Fínsku a v Rumunsku. Turnaje hlavnej fázy v A-vetve usporiadajú Srbi, Taliani, Slovinci a Bielorusi.povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii tréner tímu Martin Rejžek.Do Elite round sa z A-fázy prebojujú prvé tri tímy zo štyroch skupín, z kvarteta zoskupení v B-fáze sa do elitného kola kvalifikujú iba ich víťazi.prezradil Rejžek a dodal:Tréner futsalistov Slovana je s momentálnou formou hráčov veľmi spokojný, klub vstúpil do ligovej súťaže dvoma vysokými víťazstvami, keď deklasoval Levice 9:1 a v Nových Zámkoch vyhral 8:0.poznamenal Rejžek.Kapitán mužstva Dušan Rafaj verí v úspech tímu, pretože v príprave nenechal nič na náhodu.Hráči sa okrem svojho kumštu budú spoliehať aj na podporu v hľadisku.dodal Rafaj.Futsal Cup sa už v tomto roku bude hrať v novom formáte. UEFA mu prikladá veľkú vážnosť a tak elitná súťaž expanduje, bude ju hrať viac klubov a tie najlepšie v rebríčku krajín aj klubov dostali viac miesteniek (Rusko, Španielsko, Portugalsko). Od ročníka 2018/19 sa už súťaž bude volať oficiálne UEFA Liga majstrov.