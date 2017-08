Cieľom teroristov mala byť Sagrada Familia, tvrdí španielska polícia

Sagrada Familia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 20. augusta (TASR) - Španielska polícia dnes oficiálne potvrdila, že teroristi, ktorí majú na konte štvrtkový útok z Barcelony i následný pokus o útok v letovisku Cambrils, zhromaždili pre podstatne väčšie akcie alebo viacero útokov najmenej 120 plynových fliaš.Teroristická bunka, ktorá chcela tri prenajaté dodávky naplniť trhavinou, mala v úmysle buď paralelne alebo s minimálnym časovým odstupom zaútočiť na tri ciele v katalánskej metropole.Údajne hlavným cieľom teroristov bola svetoznáma katedrála Sagrada Familia, dielo budované podľa návrhov architekta Antoni Gaudího (1852-1926), ktoré je jedným zo symbolov Barcelony a ktorého dokončenie je naplánované na rok 2026. Práve v jej priestoroch sa dnes konal spomienkový obrad a omša za obete za účasti kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie, ako aj premiéra Mariana Rajoya.Druhým cieľom teroristov bola najznámejšia ulica mesta La Rambla, kde napokon útok aj realizovali s využitím dodávky vrážajúcej do chodcov. Aj tu by však auto naložené trhavinou zrejme spôsobilo ešte tragickejšie následky.O treťom cieli ešte ani vyšetrovatelia nemajú istotu. Je však pravdepodobné, že by sa ním bola stala zábavná štvrť pri barcelonskom prístave, ktorú navštevujú hlavne mladí ľudia a turisti a v ktorej sa nachádza množstvo nočných podnikov predstavujúcich trne v očiach radikálnych islamistov.Informácie o faktickom pláne A, ktorý teroristi nahradili realizovaným plánom B, prinieslo exkluzívne s odvolaním sa na zdroje vyšetrovateľov španielske internetové noviny El Espaňol.Pôvodný plán teroristov zničila stredajšia explózia v dome v Alcanare, ktorú pôvodne považovali vyšetrovatelia za nešťastnú udalosť. Po útoku v Barcelone však vyšli najavo súvislosti a fakt, že práve tento dom mal byť miestom výroby náloží teroristov a ich útočiskom.Tu bunka skladovala spomínané množstvo plynových fliaš, navyše tu objavili i stopy trhavín y TATP, ktorú iní teroristi využili už v minulosti pri útokoch v Londýne i v Paríži, ako aj biologické stopy troch osôb.