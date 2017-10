Cieľom výstavy v Šahách je priblížiť prvú písomnú zmienku o meste

Na archívnej snímke budova radnice v Šahách. Foto: wikipedia Na archívnej snímke budova radnice v Šahách. Foto: wikipedia

Šahy 9. októbra (TASR) - Cieľom výstavy Saag 780, ktorá je v týchto dňoch otvorená v Hontianskom múzeu a galérii Ľudovíta Simonyiho v Šahách, je návštevníkom priblížiť z historického hľadiska prvú písomnú zmienku o meste. Ako TASR informoval vedúci múzea Tibor Pálinkás, výstava približuje aj časť histórie mesta pred prvou písomnou zmienkou až po súčasnosť.Návštevníci môžu nahliadnuť do množstva historického fotografického a obrazového materiálu. "Historické fotografie a pohľadnice dokumentujú vývoj mesta v priebehu 20. storočia spolu so štatistickými údajmi. Zvolili sme takú formu textu, aby sa z neho návštevníci mohli dozvedieť čo najviac informácií," povedal Pálinkás.Nachádzajú sa tu však aj zaujímavé artefakty. Pri časti, ktorá zobrazuje dôležitý a neslávny úsek dejín Šiah, obdobie protitureckých vojen, je socha vtedajšieho kapitána hradu Drégely Juraja Szondyho. "Hrad v tých časoch padol do rúk Turkov niekoľko dní pred pádom šahanskej protitureckej pevnosti. Sochu vytvorili začiatkom 20. storočia. Jedným z období rýchleho rozvoja mesta je obdobie, keď Šahy boli nielen okresným, ale aj župným mestom. Z tohto obdobia je tu vystavená kópia zástavy bývalej Hontianskej župy," pripomenul Pálinkás.Výstava potrvá do 20. októbra.