Čierna Hora sa oficiálne stala 29. členským štátom NATO

Na archívnej snímke je čiernohorský premiér Duško Markovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. júna (TASR) - Čierna Hora sa dnes oficiálne stala 29. členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Čiernohorský premiér Duško Markovič odovzdal vo Washingtone do rúk činiteľov americkej vlády formálnyNa slávnostnom podujatí v sídle ministerstva zahraničných vecí USA bol prítomný i generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje agentúra DPA.Čiernohorský parlament ratifikoval vstup tohto balkánskeho štátu do Aliancie v apríli a Podgorica dostala oficiálnu pozvánku na májový summit NATO, ktorý sa konal v belgickom Bruseli.Tento krok sa uskutočnil aj napriek silnému nesúhlasu Moskvy, ktorá má s Čiernou Horou úzke vzťahy a protestovala proti najnovšiemu rozširovaniu NATO smerom na východ, čo považuje za ohrozenie svojej bezpečnosti.Podgorica sa medzitým rozhodla pre pevný prozápadný kurz a podporila sankcie, ktoré EÚ a USA uvalili na Moskvu v súvislosti s konfliktom na východe Ukrajiny.Čiernohorské úrady v uplynulých mesiacoch dokonca obvinili Rusko z podpory údajného pokusu o štátny prevrat, ktorý sa mal odohrať vlani v októbri počas parlamentných volieb v Čiernej Hore. Moskva tieto obvinenia odmietla a na zoznam nežiaducich osôb zapísala väčšinu čiernohorského politického vedenia.Čierna Hora so 620.000 obyvateľmi disponuje iba približne 2000 vojakmi, avšak vďaka prístupu k juhovýchodnej časti Jadranského mora zaujíma strategickú pozíciu v danom regióne.