Čierna Hora zakázala vstup 149 osobám spájaným s anexiou Krymu

Na snímke minister zahraničných vecí republiky Čiernej Hory Srdjan Darmanovič počas exkluzívneho rozhovoru pre TASR na Medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec 2017 v Bratislave, 27. mája 2017. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podgorica 3. júna (TASR) - Čierna Hora zakázala vstup na svoje územie 149 ruským a ukrajinským občanom v reakcii na nedávne rovnaké opatrenie Moskvy voči obyvateľom tejto balkánskej krajiny, ktorí by chceli vycestovať do Ruska.Na čiernohorskej listine nežiaducich osôb sú osoby, ktoré majú spojitosť s ruskou anexiou ukrajinského polostrova Krym v roku 2014, čím došlo k porušeniu štátnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, tvrdí Podgorica.Na zozname je ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin, generálny tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie (SBRF) Nikolaj Patrušev, čečenský líder Ramzan Kadyrov, mediálny magnát Konstantin Malofejev či námestník generálneho tajomníka vládnucej strany Jednotné Rusko Sergej Železnjak, informovala dnes spravodajská stanica Slobodná Európa.Čierna Hora sa v roku 2014 pripojila k sankčným opatreniam EÚ voči Rusku ohľadom jeho údajnej agresie na Ukrajine. Tento fakt citovali aj ruské úrady, keď koncom mája zakázali zákonodarcovi z vládnucej Demokratickej strany socialistov Čiernej Hory (DPS) Miodragovi Vukotičovi vstup do Ruska.Po tomto diplomatickom incidente čiernohorskí činitelia vyhlásili, že Rusko disponuje tajným zoznamom približne 50 lídrov z Čiernej Hory, ktorých považuje za nežiaduce osoby - vrátane premiéra Duška Markoviča, predsedu parlamentu Ivana Brajoviča alebo lídra DPS Mila Dukanoviča.