Čiernohorská proruská opozícia chce referendum o členstve v NATO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podgorica 6. februára (TASR) - Najsilnejšia opozičná strana v Čiernej Hore, Demokratický front (DF), sa chystá zorganizovať referendum o členstve tejto krajiny v Severoatlantickej aliancii. Jej iniciatívu podporuje aj Moskva.DF dnes uviedol, že ľudové hlasovanie zorganizuje v prípade, keď vládna koalícia bude aj naďalej trvať na tom, aby sa o vstupe do NATO hlasovalo v parlamente. Predseda frontu Andrija Mandič dodal, že referendum podporuje aj Kremeľ.Predstavitelia Čiernej Hory tvrdia, že za vlaňajším pokusom o štátny prevrat, ktorého súčasťou boli plány na odstránenie premiéra Duška Markoviča za úsilie jeho vlády dostať Čiernu Horu do NATO, stáli proruskí nacionalisti.Rusko zasahovanie do vnútorných záležitostí Čiernej Hory popiera, zato však aktívne podporuje rozličné skupiny, ktoré nesúhlasia s tým, aby sa táto balkánska krajina stala 29. členským štátom NATO.Hoci je Čierna Hora dlhodobým spojencom Ruska, vzťahy Podgorice s Moskvou v ostatnom čase vzhľadom na snahy čiernohorskej vlády o užšie väzby so Západom ochladli.Čierna Hora sa ako kandidát na členstvo v EÚ pripojila k sankciám Bruselu voči Rusku, ktoré nasledovali po anexii Krymského polostrova.