Čiernohorskému politikovi zabránili letecky cestovať cez Moskvu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 29. mája (TASR) - Čierna Hora ostro protestovala protikonaniu ruských úradov voči vysokopostavenému lídrovi čiernohorskej vládnej strany Miodragovi Vukovičovi, keď mu na moskovskom letisku zabránili prestúpiť z lietadla do lietadla.Čiernohorského politika a poslanca na letisku zadržali ako nežiaducu osobu a zabránili mu cestovať v ceste do Minska. Ruské orgány mu podľa jeho slov dali jasne najavo, že sa nachádza na zozname ľudí, ktorí sú v Rusku nevítaní, informovala tlačová agentúra APA.Vukovič, ktorý patrí medzi ostrých kritikov ruskej politiky voči Čiernej hore, uviedol, že ho cez noc držali v tranzitnej zóne moskovského medzinárodného letiska Domodedovo, keď cestoval na medzinárodné stretnutie v Bielorusku. Do Čiernej Hory sa vrátil dnes.Čiernohorské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že incidentVukovič vyhlásil, že incident bol politicky motivovaný.Čierna Hora bola v minulosti blízkym spojencom Ruska, ale v júni sa stane 29. členom NATO. Rusko sa stavia proti tomu a vyhráža sa ekonomickou aj politickou odvetou.Podgorica tvrdí, že Rusko stojí za októbrovým prekazeným pokusom o štátny prevrat v Čiernej Hore, čo Moskva popiera.